「平安顔がものすごく似合っている。そういえばプライベートでもずっと平安の顔していたなって。はんなりしすぎて、他の仕事まで影響出ちゃってるんじゃないかと」【画像】ファーストサマーウイカ演じるききょうを口説く藤原斉信（金田哲）お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良（42）は小誌の取材に、相方の金田哲（38）の“平安顔”をこう絶賛する。近年は「燃えよ剣」（2021年）など映画で活躍する金田哲◆◆◆真っ昼間から迫