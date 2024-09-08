中米の商業貿易作業部会、第２回次官級会議開催【新華社北京9月8日】中米商業貿易作業部会の第2回次官級会議が7日、天津で開かれた。中国商務部の王受文（おう・じゅぶん）国際貿易交渉代表兼副部長とラーゴ米商務次官（国際通商担当）が共同議長を務めた。商務部が明らかにした。双方はそれぞれが関心を持つ政策問題と両国の商工業界が提起した具体的問題について専門的、理性的、実務的な意思疎通を行った。中国は、米側の通