愛知県には豊田市の保見団地（名鉄豊田線浄水駅）や名古屋市の九番団地（地下鉄名港線東海通駅）を筆頭に、外国人労働者が多く住む団地があります。その周辺には、外国人労働者に優しいゆったりした異国飯屋が点在していることが多いです。【画像多数】「ここは日本なのか？」外国人住民が激増、“謎のトルコ料理屋”が乱立…”異国化”した愛知県の街を写真で一気に見る店内の空間に余裕があり、店員がバタバタしていない。人