ダイソーをパトロール中に見つけた、スマホケース。よくある100円のケースかと思ったのですが、実はなかなか機能的な工夫が凝らされていました！表面に細かい穴がたくさん開いていて、スマホが熱を持ったときに逃がしやすくなっています。スマホゲームなどでスマホが熱くなりがちな方はぜひ使ってみて！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メッシュケース for iPhone14／13価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーよくあ