森保ジャパンは９月５日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第１節で、中国と埼玉スタジアム2002で対戦。７−０で大勝し、最高のスタートを切った。興奮冷めやらぬなか、日本代表の面々はその日の深夜にチャーター便で出国した。現地時間10日に敵地で行なわれるバーレーン戦（同予選の第２節）に臨むためだ。日本代表の公式Xは、「バーレーンに移動中の選手達の様子。試合後の過酷な移動の中でも、チームはいい雰囲気