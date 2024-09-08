5日に行われた中国とのW杯アジア最終予選に7-0で勝利した日本代表。久々の復帰となった伊東純也もゴールを決めた。今年1月に『週刊新潮』が伊東の性加害報道を伝えた後、彼はアジアカップから離脱。その後、伊東と女性側が双方に告訴を行ったものの、8月にいずれも不起訴処分が決定し、このほど代表に戻ってきた。フジテレビ系列の『ワイドナショー』でも、日本対中国戦をピックアップ。元日本代表の前園真聖さんと司会の東野幸治