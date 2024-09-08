札幌・白石警察署は９月７日、札幌市白石区の無職の男（６１）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。男は、７日午後２時４０分ごろ、札幌市白石区東札幌３条１丁目にある商業施設のゲームセンターで、小学生の女児（１０歳未満）の臀部を服の上から触った疑いが持たれています。女児は家族と商業施設を訪れていて、家族はゲームセンターの離れたところにいて、事件当時女児は１人でした。女児の母親から