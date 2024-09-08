札幌・東警察署は９月７日、札幌市東区に住む無職（住所・職業ともに自称）の男（５７）を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。男は７日午後５時１５分ごろ、札幌市東区北２６条東１５丁目にあるスーパーで、１１０番通報を受けて現場に駆け付けた警察官（５７）の対刃防護衣を掴み、引っ張る暴行を加え、職務を妨害した疑いが持たれています。警察によりますと、店の関係者から「客と従業員がもめている」と通報