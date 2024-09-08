7日、立憲民主党代表選の候補者討論会に臨む（左から）野田元首相、枝野前代表、泉代表、吉田晴美衆院議員＝東京・内幸町の日本記者クラブ立憲民主党代表選に立候補した4候補は8日、NHK番組に出演した。自民党派閥裏金事件の責任を追及するため、次期衆院選で自民関係議員への対抗馬擁立を目指す意見が相次いだ。防衛増税など国民負担の在り方を巡っても議論した。野田佳彦元首相は、裏金に関し「自民の党内処分は甘かった。国