【AFP＝時事】ラグビー南半球4か国対抗戦、ザ・ラグビーチャンピオンシップ（The Rugby Championship 2024）は7日、第4節が各地で行われ、南アフリカは18-12でニュージーランドから2戦連続の逆転勝利を飾った。3-9でハーフタイムを迎えたスプリングボクス（Springboks、南アフリカ代表の愛称）は、鼻を骨折中ながらもプレーした主将のシヤ・コリシ（Siya Kolisi）のチーム最初のトライで逆転。その後オールブラックス（All Bla