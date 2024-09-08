今週のメジャーリーグのトピックを日本人選手中心にまとめて紹介します。今永昇太投手が先発した試合でカブスが継投ノーヒットノーランを達成、エンゼルスのジョイス投手は今季最速169.8キロの衝撃の一球を投じました。【画像】ドジャース戦で見せた圧巻のピッチング！ジョイス投手がメジャー最速169.8キロ■今永12勝目ヒット1本許さずカブスの今永投手は5日のパイレーツ戦に先発し、武器の高めのストレートを中心に三振を奪って