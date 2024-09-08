プロ野球オリックス・バファローズは8日、T―岡田外野手（36）が今季限りで現役を引退すると発表した。【写真】阪神・近本選手が島の子に贈る「体験」。オリックス・Ｔ―岡田選手に教わった、今度は自分が大阪府吹田市生まれ。大阪・履正社高から2005年秋の高校生ドラフト1巡目で入団し、オリックス一筋でプレー。一般公募によって登録名を本名の岡田貴弘から「T―岡田」にして挑んだ10年、本塁打王（33本）とベストナインに輝