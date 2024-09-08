【モデルプレス＝2024/09/08】Snow Manの深澤辰哉が、7日放送のフジテレビ系『有吉の夏休み2024 密着77時間in Hawaii』（よる9時〜）に出演。ハワイで高級時計を購入する場面があった。【写真】Snow Man深澤辰哉、胸元開けのセクシーショット◆深澤辰哉、高級時計購入はメンバーに相談「行ってこいって言われました」有吉弘行が気心の知れた仲間たちとともに夏休みを過ごす様子に密着した同番組。仕事の都合で先に帰国する深澤は、