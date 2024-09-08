◆女子プロゴルフツアーメジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権最終日（８日、沖縄・かねひで喜瀬ＣＣ＝６６７０ヤード、パー７２）最終組が前半９ホールを終えた。今季５勝の竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）がスコアを３つ伸ばし、通算１９アンダーで単独首位を守っている。山下美夢有（みゆう、加賀電子）が３つ伸ばして、４打差の１５アンダー２位で続く。阿部未悠（ミネベアミツミ）が１４アンダーの３位。仁井