９月８日の中山２Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝９頭立て）は、好位から抜け出した３番人気のパートオブワールド（牝２歳、美浦・竹内正洋厩舎、父ブラックタイド）が快勝。デビュー戦３着から巻き返して初勝利を手にした。勝ち時計は２分１秒２（良）。２番枠から経済コースを通り、道中は２列目のインを追走。直線でしぶとく脚を伸ばすと、鞍上のアクションに応えてスワローシチーの追い上げを首差しのいだ。原優介騎