ＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が８日に放送され、タレント・やす子が出演。珍しく語気を荒らげるシーンがあった。番組内では郊外で闇バイトによる強盗事件が増えている話題を取り上げた。普段おっとりした口調のやす子だが、闇バイトに対して「自分からつかみとらないと夢を。もうこれ見てる人はやめた方がいいよ。本当に。はい〜」と語気を荒らげて怒りをにじませた。