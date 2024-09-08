「海外に比べて遅れている」と言われる日本のマネー教育。ロングセラー『シリコンバレー式 世界一の子育て』の著者で、シリコンバレーで人気のバイリンガル幼稚園を経営する中内玲子氏は、わが子のマネーリテラシーを高めるために、お金に関する「3つのルール」を設けているという。日本人の常識からすると意外にも思える、その中身を教えてもらった。定期的なお小遣いはあげなくていいわが家では、子どもたちに定期的なお小遣いは