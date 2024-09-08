「未曽有の暑さ」は、どこまで人をおかしくするのか。都心で暮らす女性が、交際相手の暴力で命を落としたきっかけは、あまりにも些細なことだった。だがその“1℃”は、男女にとっては途方もなく大きな差なのかもしれない。「寝室を別に」「キッチンには一緒に立たない」「お互いの趣味に干渉しない」──巷には「熟年離婚」を避けるために、あえて夫婦で距離を置くテクニックがあふれている。だが、同じ家の中で暮らす以上、どう