ChatGPTなどAIが発展していく中で、今後メディアやニュースの形はどう変化していくのだろうか。その中でユーザーはどんな情報を信頼すればいいのか。「報道の機械化」を掲げ、AIを用いた情報サービスを展開する報道ベンチャー「JX通信社」代表の米重克洋氏に聞いた。【写真を見る】天国か地獄か…メディアの未来は“プレースタイル”がまったく違う「いまのメディアの問題はこれまで人海戦術でコストをかけた取材をしてきた中で