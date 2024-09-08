「ウミネコが一晩中、甲高い声で鳴き、夜眠ることができない」「ウミネコのフンで洗濯物が汚された。このままでは外に洗濯物を干せない」「道路上にたくさんのフンが落ちている。衛生上、よくないのではないか」近年、東京湾岸部のマンション住民がウミネコの被害に悩まされている。上で紹介したのは、江東区に寄せられた区民たちの声だ。【写真】いきものとの共存は永遠の課題…千葉南部で大繁殖が問題になっている「四本足の動