7色に輝くエキセントリックな“ゲーミング線香”の動画が、SNSで話題となっている。【映像】ゲーミング線香が7色に輝く様子話題となっているのは、「Steve Kasuya」さんが投稿した“ゲーミング線香”の動画。お盆の時期に投稿されたこの映像は、火を使わないLED線香を改造して作られたもの。虹色に瞬くLEDの光は、まるでゲーミングPCを彷彿とさせる。「Steve Kasuya」さんは様々な電気製品にマイコンボードの「Raspb