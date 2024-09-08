イングランド代表MFジャック・グリーリッシュが代表復帰を喜んだ。イングランドは7日のUEFAネーションズリーグ(UNL)・リーグB・グループ2第1節でアイルランド代表とのアウェイ戦に臨み、2-0で勝利。デクラン・ライスとともにグリーリッシュもネットを揺らし、リー・カーズリー暫定体制の初陣でもある一戦を白星で飾った。ライスと同じくアイルランドにルーツを持ち、年代別代表でアイルランド代表経験ありとあって、ブーイングも飛