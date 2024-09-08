パリオリンピックが幕を閉じ、いよいよパラリンピックにバトンが渡った。パラスポーツを支援するパートナー企業の在り方は東京2020大会を契機に過渡期を迎えたと言われるが、2018年から一般社団法人日本車いすテニス協会のトップパートナーを務める「株式会社かんぽ生命保険」は息の長いサポートを継続している。近年、力を入れるジュニア選手の総合的な支援も長い時間をかけ選手の競技活動と