『吉本新喜劇座員総選挙2024』開票イベントが6日、大阪・なんばグランド花月（NGK）地下の吉本新喜劇セカンドシアター（YES THEATER）で開催され、小寺真理（33）が座長やベテランに続く7位に入った。【写真】小寺真理が鮮烈な赤ミニスカドレス姿着席＆起立時小寺は昨年の10位からランクアップし、座長の吉田裕、昨年2位の千葉公平らを上回った。ドレスアップした開票イベントでは、小寺は鮮烈な赤のミニスカドレスにヒール