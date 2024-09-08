タレントのIMALUが3日、YouTubeチャンネル『千原ジュニアYouTube』にゲスト出演。父親である明石家さんまとの関係性を打ち明けた。○さんまと仕事の話は「一切しない」明石家さんま父親がさんま、母親が大竹しのぶという両親を持ち、19歳で芸能界デビューしたIMALU。今年で芸歴15年になるが、さんまについて、「“あれ観たで”とか、一回も言われたことない」と明かし、「共演もしてないです。母親も、CMだけ一回か二回あるんです