住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜9:00〜11:00）。“プロフェッショナルの素顔に迫る”をテーマに、各界で活躍されている素敵な方々をゲストに迎えて話を伺うコーナー「Blue Ocean Professional」。今回は、8月28日（水）に7枚目のシングル「コイスルヒカリ」をリリースしたなにわ男子から藤原丈一郎さんがゲストに登場！ ここでは、藤原さんの“もっと褒めてほしいこ