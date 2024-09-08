パリ五輪の総合馬術で、平均年齢41.5歳、「初老ジャパン」と自称する日本の4選手が銅メダルに輝いた。馬術で40代はまだ中堅。男子は2012年ロンドン五輪に71歳で出た法華津寛、女子では63歳で1988年ソウル五輪に出場した井上喜久子がいる。井上は、24年12月4日、東京・三田の馬杉（ばすぎ）家に生まれた。母方の祖父は、セメントを柱に一代で浅野財閥を築いた浅野總一郎。父馬杉秀は東大馬術部出身。母慶子もアメリカ留学中に馬