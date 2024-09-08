奥ゆかしいが意志はあるNHK大河ドラマ『光る君へ』で、目下、藤原道長（柄本佑）の最大の悩みは、入内させた長女である中宮彰子（見上愛）の後宮に、一条天皇（塩野瑛久）が渡ってこないことである。【画像】“大河”劇中とはイメージが変わる？「彰子」を演じた見上愛一条天皇にはすでに、寵愛した亡き皇后定子（高畑充希）が産んだ、第一皇子の敦康親王（渡邉櫂）がいる。もしも彰子に皇子が生まれないまま、敦康が即位す