駐車場シェアリングサービス「アキッパ」。なぜ楽天やリクルート、ソフトバンク、ドコモなど大手テックカンパニーの参入にも打ち勝てたのでしょうか（写真：akippa提供） たった1人ではじめた零細企業から会員登録数400万人のITサービスを運営するテックカンパニーへと成長した注目の国内スタートアップがある。駐車場シェアリングサービス「アキッパ」は、なぜ楽天やリクルート、ソフトバンク、ドコモなど大手テックカンパ