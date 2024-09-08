Image: Western Digital／SanDisk,©2024 Pokémon / Nintendo / Creatures / GAME FREAK. © Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. こんなん抗えない…。microSDカードなんて、信頼性＆コスパがジャスティス。デザインなんて普段は一切気にしない要素なんですが（見るとしたら容量と対応規格くらい）…。ごめんなさい、こればっかりは表紙買いならぬ、デザイ