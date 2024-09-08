北朝鮮メディアは建国記念日を前に金正恩総書記が、軍事関連施設を相次いで訪れたと報じました。8日付の朝鮮労働党の機関紙は金総書記が6日、砲兵部隊の幹部を養成する学校を視察したと伝えています。砲兵部隊について「特別に戦略的・戦術的意義が大きい」とした金総書記は、この学校を「世界一流の軍事学院に立派に変貌させる」と述べ、「そのための重大措置を講じた」ということです。このほか金総書記は海軍基地の建設