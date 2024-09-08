タレントのヒロミ（59）が8日、フジテレビ系「ワイドナショー」（日曜午前10時）に出演。自民党総裁選（12日告示、27日投開票）に出馬を表明した石破茂元幹事長（67）について私見を述べた。ヒロミは「年齢はどうでも良いけど、経験を重ねた方が良い」と前置きした上で「石破さんはあれだけ立候補してもあれで、自民党に嫌われているって言うじゃない？嫌われているということは今までの自民党の人たちのやり方が彼には通用しな