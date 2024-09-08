YG新人ガールズグループのBABYMONSTERが、非の打ちどころのない完璧なライブで、中華圏の音楽ファンを魅了した。YG ENTERTAINMENTは6日、公式ブログに「BABYMONSTER-2024 TMEA Music Festival BEHIND」を掲載した。7月にマカオで開かれた「TMEA（Tencent Music Entertainment Awards）」のステージ準備過程と現場の熱気が鮮明に盛り込まれた。「TMEA」は中国最大の音楽プラットフォーム企業テンセントミュージックエンターテインメ