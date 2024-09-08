観山湖公園にシキチョウ中国・貴陽市観山湖公園で撮影したシキチョウ。（8月29日撮影、貴陽＝新華社配信/郭連友）【新華社貴陽9月8日】中国貴州省貴陽市の観山湖公園でこのほど、シキチョウがカメラに捉えられた。観山湖公園にシキチョウ中国・貴陽市観山湖公園で撮影したシキチョウ。（8月29日撮影、貴陽＝新華社配信/郭連友）観山湖公園にシキチョウ中国・貴陽市観山湖公園で撮影したシキチョウ。（8月29日撮影、貴陽＝