食楽web ●テレビでも話題になった山口県の田舎に佇む『いなかや』のお箸で食べるステーキとラーメン。わざわざ行く価値のあるそのグルメの魅力とは？ 「お箸で食べるステーキ」とラーメンが名物の『いなかや』は、最寄り駅から4時間かかる秘境ラーメンとしてテレビに出たことがある程の田舎に佇んでいます。 しばらくお休みされており、長い間ファンが復帰を待ち望んでいた名店です。筆者も早