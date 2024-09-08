お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（59）が8日放送のTBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。自民党の総裁選挙について語った。多くの候補者が予想されており、出馬表明したのは、小林鷹之前経済安全保障担当相、石破茂元幹事長、河野太郎デジタル相、林芳正官房長官、茂木敏充幹事長、小泉進次郎元環境相の6人。ほかにも、高市早苗経済安保相、加藤勝信元官房長官、斎藤健経済産業相、上川陽子外相などが立候補の準