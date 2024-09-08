北海道で撮影された、空一面にかかった大きな虹の映像が、SNSで話題となっている。【映像】渡っていけそうなアーチ状の特大な虹注目を集めているのは、写真家の中道智大さんが投稿した動画。北海道の道路で撮影されたもので、建物などの邪魔するものがなく、キレイなアーチ状の虹が空一面にかかっている様子が確認できる。また、よく見ると、覆いかぶさるようにしてもう一つの薄い虹も見える。これは「副虹（ふく