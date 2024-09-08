◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が７日（日本時間８日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。打者一巡で回ってきた初回２死一塁の第２打席は２番手右腕・アビラから二ゴロだった。この回先頭の第１打席は先発右腕・ウィリアムズから遊ゴロに倒れたが、初球には右翼ポールのわずかに外側を通過する特