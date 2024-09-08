タレント・やす子が８日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。番組では自民党の総裁選挙について取り上げた。やす子の注目は経済政策で増税の可能性について有識者に問うと、ＭＣのお笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二は「やす子もねぇ、ずいぶん稼いできたから投資に興味出てきたんだね」と突っ込まれ「はい、お金は好きです〜。投資も、お金が増えるなら」とタジダジになった。元経産省官僚