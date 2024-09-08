北朝鮮の代表団が東南アジアに派遣されました。友好国との外交関係強化で、アメリカや韓国に対抗したい考えとみられます。中国・北京の空港には7日、北朝鮮のパク・サンギル外務次官が率いる代表団が到着する様子が確認されました。朝鮮中央通信によりますと、代表団はこのあとベトナムやラオス、タイ、そしてインドネシアを訪問する予定です。北朝鮮は今年に入ってロシアやモンゴルなどの友好国に相次いで代表団を派遣していて、