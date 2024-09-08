オランダ代表FWジョシュア・ザークツィー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）が、代表初ゴールの喜びを語った。7日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えた。2024年7月のEURO2024でオランダ代表デビューを飾ったザークツィーは、7日に行われたUEFAネーションズリーグのボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦でA代表初の先発入り。13分、シャビ・シモンズ（ライプツィヒ／ドイツ）のクロスにバックヘッドで合わせて