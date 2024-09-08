ＴＢＳの良原安美アナウンサー（２８）が８日、「サンデー・ジャポン」に出演。７日に東京・銀座で街頭演説を行った小泉進次郎氏に直撃質問を行った際の謎質問を爆笑問題太田光からツッコまれた。６日に自民党総裁選への出馬会見を行った小泉氏が市民への語りかける最初の機会とあって、「Ｎスタ」などに出演する女性アナウンサーがはせ参じた。良原アナは、小泉氏が神奈川の進学校、聖光学院の野球部を視察した際に、生徒