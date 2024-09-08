8日午前10時42分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮城県の岩沼市、宮城川崎町、亘理町、山元町、それに石巻市、福島県の田村市、福島伊達市、国見町、相馬市、南相馬市、福島