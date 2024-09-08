女優の鈴木保奈美（58）が8日、自身のインスタグラムを更新。長谷川潤や香港の人気俳優らとの4ショット写真をアップした。人気ブランドのファッションショーにブラウン系の半袖ニットにロングスカートで参加した鈴木は「ラルフローレン25春コレクション会場でお隣の席だった、長谷川潤さん、Daniel Wuさん、Stephen Fungさんと」とし、長谷川、香港の俳優で映画監督のダニエル・ウー、スティーブン・フォンらとの4ショットをアップ