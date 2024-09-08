MADEIN・MASHIRO MADEINが７日、さいたまスーパーアリーナで開催の『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN／WINTER』に出演した。【動画】MADEINによるランウェイとトーク「TOKYO RESIDENT」のステージに登場。元Kep1erのMASHIROがトップバッターとして姿を現すと割れんばかりの歓声が轟いた。美ウエストを大胆見せした衣装でランウェイを歩き、そのトップでクールに決めた。その後は、MiU、SUHYE