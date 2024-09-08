◇ナ・リーグブルワーズ5―2ロッキーズ（2024年9月7日ミルウォーキー）ブルワーズのウィリー・アダメズ内野手（29）が7日（日本時間8日）、本拠でのロッキーズ戦に「3番・遊撃」で先発出場。初回に30号先制ソロを放って今季101打点目を記録し、リーグトップタイで並んでいたドジャース・大谷翔平投手（30）を抜いて単独トップに立った。ナ・リーグ中地区首位のチームは5―2で勝利して連敗を3でストップ。カブスが敗れたた