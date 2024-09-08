日本将棋連盟は創立100周年をむかえたきょう9月8日、東京・千駄ヶ谷に新・将棋会館が完成したことを発表した。【映像】将棋会館内で免状署名を行う羽生善治会長日本将棋連盟は100周年事業として、東京・大阪に新しい将棋会館を建設。JR総武線・千駄ヶ谷駅から徒歩2分の立地に完成した「ヒューリック将棋会館千駄ヶ谷ビル」の1階に移転する。新会館は、対局室が増設されるほか椅子対局室や動画配信用の和室スタジオも設けられ