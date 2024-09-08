■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (4571) ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ 東証グロース [ 割高 ] (5246) ＥＬＥＭＥＮＴＳ 東証グロース [ 分析中 ] (4890) 坪田ラボ 東証グロース [ 割高 ] (4268) エッジテクノロジー 東証グロース [ 割高 ] (8836) ＲＩＳＥ 東証スタンダード [ 妥当