発砲を受けて通行止めとなった州間高速道路＝７日、米ケンタッキー州/Mount Vernon Fire Department（ＣＮＮ）米南部ケンタッキー州レキシントン南郊の高速道路付近で７日、数人が銃撃を受け、少なくとも１人の容疑者が逃走している。現地の保安官事務所によると、現場は同州ロンドンから北へ約１４キロの農村部。州警察の当局者はＳＮＳに「容疑者はまだ拘束されていない」と投稿し、近隣住民らに外出を避けるよう呼び掛けた。連