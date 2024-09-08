【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は7日、男子ダブルス決勝が行われ、大会第7シードのマックス・パーセル（Max Purcell、オーストラリア）/ジョーダン・トンプソン（Jordan Thompson、オーストラリア）組が第10シードのケビン・クラビーツ（Kevin Krawietz、ドイツ）/ティム・プッツ（Tim Puetz、ドイツ）組を6-4、7-6（7-4）で下し、優勝した。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・サバレンカ